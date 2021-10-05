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Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

05.10.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda çok sayıda zanlı yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

İl genelinde önceden belirlenen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu
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