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Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

27.07.2022 03:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, İsmail Tongadur, Üçoluk Caddesi'ndeki kafede oturan ve aralarında husumet bulunan kişiye tabancayla ateş ettikten sonra kaçmaya çalıştı.

Arabasına bindiği sırada kafede ateş ettiği ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi de Tongadur’a ateş açarak aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kafasından yaralanan Tongadur, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tongadur'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

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Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Bursa silahlı kavga

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