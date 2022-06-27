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Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

27.06.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Kavşağı yakınlarında, Emrah A. (37) yönetimindeki 34 GV 6284 plakalı otomobil, önünde seyreden Turgut Ş. (49) idaresindeki 41 ZB 371 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Emrah A. ile aynı araçtaki Elif A. (18), Elçi Zehra A. (12) ve Ahmet Kaan A. (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Bursa

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