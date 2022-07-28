Bursa'da tırın çarptığı taksinin sürücüsü öldü

Kazada diğer otomobilde ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan tırın arkasından gelen seyir halindeki otomobil, hafif ticari araç, servis minibüsü ve tır da hızlarını alamayarak zincirleme kaza yaptı.

- Polis, 7 aracın karıştığı kazada taksiye çarptıktan sonra olay yerinden kaçan tır sürücüsünü yakalamaya çalışıyor

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