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Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

06.10.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasının yanındaki UNESCO Meydanı'nda Türk Dünyasında Kadın ve Moda Uluslararası Sempozyumu kapsamında defile yapıldı.

Defilede, Özbekistan, Kırgızistan, Tataristan, Azerbaycan, Başkurdistan ve Moğolistan'ı temsil eden mankenler, ülkelerini simgeleyen kıyafetlerle sahnede gösteri yaptı. Kentin işlek noktalarından birinde yapılan defileye vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı

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