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Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

24.07.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl 5'incisi gerçekleşen Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, ödül töreniyle son buldu.

Uludağ ve çevresinin eşsiz doğasında gerçekleşen "Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'nda 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda mücadele veren yarışmacılar parkurlarını tamamladı ve kazananlar belli oldu.

6 kilometrelik parkuru erkeklerde Burak Edis Emiroğlu ve kadınlarda Gülnaz Ayar, 16 kilometrelik parkuru erkeklerde Abdullah Tuğluk ve kadınlarda Beyza Güzel, 30 kilometrelik parkuru ise erkeklerde Kamil İnak ve kadınlarda Ekaterina Ryazonova birinci tamamladı.

66 kilometrelik parkurda kadınlarda Serpil Budak, erkeklerde Pau Capell birinci olurken 100 kilometrede kadınlarda Elena Polyakova, erkeklerde ise Mehmet Demir ilk sırada yer aldı.

Yarışmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye girenlere ödül ve madalyalarını Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl verdi.

Doğa ve hayvanlar için çalışmalar gerçekleştiren Doğa Varsa Hayat Var Derneği tarafından yapılan müzayedede ise denizden çıkarılmış olan tarihi radyo, en çok bağışı veren Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'ın oldu.

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

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