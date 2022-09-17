Bursa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Öztuna Sokak'ta 3 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, dumanlar içinde kalan daireye girdiklerinde Ufuk İçer'i (24) baygın buldu. Genç, Çekirge Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
İtfaiye tarafından söndürülen ve dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'da yangın çıkan evde baygın bulunan genç hastaneye kaldırıldı
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