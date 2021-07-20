Bursa'da yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir iş merkezinde çıkan yangında, binada mahsur kalan kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnönü Caddesi'ndeki 7 katlı bir iş merkezinin çatı katındaki M.A.U'ya ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çatı katındaki iş yerinde kedi olduğunu fark eden ekipler, kapıları kilitli olan binaya uzun uğraşlar sonucu girebildi.

Dumandan etkilenen bir kedi ve 3 yavrusu kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Kediler M.A.U. tarafından kontrol için veteriner kliniğine götürüldü.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.