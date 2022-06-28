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Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

28.06.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

İnegöl ilçesinde yaralı bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen ceylan yavrusu tedavi ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Yukarıballık Mahallesi'ndeki bahçelerinde çalışırken yürümekte zorluk çeken ceylanı fark eden vatandaşlar, İnegöl Belediyesini arayıp durumu bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, hayvanı alarak tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her canın kıymetli olduğunu belirtti.

Kırsal alanlarda yaralı bulunan çok sayıda hayvanı tedavi edip yaşam alanlarına dönmelerini sağladıklarını aktaran Taban, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yukarıballık Mahallemizde vatandaşlarımız tarafından yaralı ceylan yavrusu fark edilmiş. Ekiplerimiz merkezimize getirdi. Şimdi tedavisi sürüyor. En yakın zamanda tedavisi tamamlanıp yaşam alanına salınacak."

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

Bursa'da yaralı bulunan ceylan yavrusunun tedavisine başlandı

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