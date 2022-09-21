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Bursa'da yarışma için gittiği tostçunun cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

21.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ödüllü yarışma düzenlenen büfede aldığı tostları bitiremeyince şarjdaki telefonu çalıp pantolonuna saklayan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bursa'da bir büfede düzenlenen altın ödüllü yarışmaya katılan kişi, tostları yiyemeyince işletmecinin cep telefonunu çaldı.

Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi 2. Kavaklı Caddesi'ndeki büfenin sahibi Yaşar Korkmaz, belirlenen sürelerde 13 tost yiyene gram altın, 15 tost yiyene çeyrek altın ödüllü yarışma düzenledi.

Erol Ö. ve yanındaki arkadaşı, büfeye gelip aldıkları tostları yemeye başladı. Bir süre sonra tostları yiyemeyeceklerini anlayan bu kişiler hesap ödeyerek büfeden ayrılmak için masadan kalktı.

Korkmaz'ın çay vermek için dışarı çıkmasından yararlanan Erol Ö, şarjdaki cep telefonunu çalıp pantolonunun içine sakladı. Hesabı ödeyen Erol Ö, daha sonra yanındaki kişiyle büfeden ayrıldı.

Telefonunun yerinde olmadığını anlayan Korkmaz, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine Erol Ö. gözaltına alındı.

Yaşar Korkmaz, gazetecilere, 13 yıldır aynı yerde büfe işlettiğini, ilk kez başına böyle bir olay geldiğini söyledi.

Yarışmayı ocak ayından bu yana düzenlediğini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Arkalarından koşarak onlara yetişip üzerlerini aradım ama bulamadım. O sırada emin olamadığım için polise haber veremedim. Daha sonra kamera kayıtlarını incelediğimde olayı gördüm. Polise haber verdim, onlar şahısları yakaladı ama yine telefon yoktu. Suriyelilere sattığını söyledi. Beklenmedik bir olaydı. Bu olay da bizi üzdü. Telefonun değeri yaklaşık 10 bin lira civarıydı."

Güvenlik kamerası kayıtlarında iki arkadaşın tost yedikten sonra masadan kalktığı, Korkmaz'ın elinde çaylarla dışarı çıkmasının ardından Erol Ö'nün şarjdaki telefonu çalıp pantolonunun içine sakladığı, hesabı ödeyip iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

Bursa'da yarışma için gittiği tostçunun cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

- Altın ödüllü yarışma düzenlenen büfede aldığı tostları bitiremeyince şarjdaki telefonu çalıp pantolonuna saklayan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bursa'da yarışma için gittiği tostçunun cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da yarışma için gittiği tostçunun cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da yarışma için gittiği tostçunun cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da yarışma için gittiği tostçunun cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da yarışma için gittiği tostçunun cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da yarışma için gittiği tostçunun cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi Altın tost

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