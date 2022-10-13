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Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

13.10.2022 05:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki çöp konteyneri ile yönlendirme tabelasına çarparak ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul-Yalova yolu Panayır Köprüsü'nde Kerem Culum idaresindeki 16 AKH 481 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki çöp konteyneri ve yönlendirme tabelasına çarptı.

Sürücü, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen aracında sıkışıp kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Culum, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Culum, Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'da yönlendirme tabelasına çarpan sürücü ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa Osmangazi kaza panayır

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