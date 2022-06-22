YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

22.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" alanında yıkım çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımında son aşamaya ulaşılmasıyla meydan daha görünür hale geldi.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin hazinelerini ortaya çıkarmak amacıyla tarihe saygı projesi yaptıklarını belirtti.

Binalar yıkıldıkça, tarihi Ulu Cami'nin minareleri göründükçe olumlu dönüşler aldığını bildiren Aktaş, "Proje tamamlandığında çok daha davetkar bir Hanlar Bölgesi göreceğiz. Otoparkıyla, turist otobüslerinin park alanıyla, insanların rahatlıkla dolaşabileceği alanıyla harika bir meydan ortaya çıkacak. Önümüzdeki yılsonuna kadar inşallah bu çalışmaların tamamını bitirmeyi arzu ediyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen, 2020 yılının Ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başlayan projenin ilk etabında normal kamulaştırmalarla 15 parseldeki binalarda yıkım yapıldı. Kamulaştırma sürecinin uzaması nedeniyle geçen sene nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bölge için acele kamulaştırma kararı alınan proje kapsamında bugüne kadar 15'i normal, 33'ü acele kamulaştırma kararıyla 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlandı.

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Gemlik Sağlık Eczanesi
Gemlik
Köse Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Gamze Eczanesi
Inegol
Hülya Eczanesi
Inegol
Alper Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.