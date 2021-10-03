YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

03.10.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yasin K. idaresindeki 16 ADA 100 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Caddesi'nde polis memuru Mahmut Z'nin kullandığı polis aracıyla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Yasin K. ve Mahmut Z. ile emniyet aracında bulunan polis memuru Ferhat A. yaralandı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

- Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:58
İkindi
16:14
Akşam
18:51
Yatsı
20:09
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.