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Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

07.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Orhangazi-İznik kara yolunda meydana gelen kazanın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Eren (74), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Diğer 4 yaralıdan, yoğun bakımda tedavisi süren Ahsen Songül Çelik'in (30) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da dün, Özer Ulutaş idaresindeki 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ömer Çimen'in kullandığı 16 BN 680 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki kuzey kara yolunda Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde çarpışmıştı. Sürücüler Ulaş ve Çimen ile otomobilde bulunan Halil Kaygın ve Hasan Alkan kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Hafif ticari araçtaki Ahsen Songül Çelik, Turgay Dinç, Bülent Akçam ile otomobilde bulunan İsmail Eren ve Mücahit Türe yaralanmıştı.

Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

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