Buse Varol "Estetikte son nokta" dedi ameliyatı eşi Alişan yaptı! Paylaşımına yorum yağdı

Dolgu, botoks ve cerrahi müdahale ve daha birçok işlem... Estetik operasyonlara ilgi her geçen gün artıyor. Bu operasyonlar son yıllarda erkekler tarafından da yoğun şekilde tercih edilmeye başlandı.
https://www.mynet.com/buse-varol-estetikte-son-nokta-notuyla-paylasti-8217835-myvideo
Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol 2018 yılında evlendi.
2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.
Çift sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte çekilmiş karelerini paylaşıyor. İkili son olarak sosyal medyada beraber çektikleri bir video ile estetik operasyonları ti'ye alan bir paylaşım yaptılar.
Videoada estetik yaptıran Buse Varol olurken estetik yapan kişi ise Alişan oldu. İkiliden Buse Varol o videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Varol, paylaşımında "Estetikte son nokta... Alişan hocamla ön görüşmeyi yaptık, yarin ameliyata alacak beni, sonuçları paylaşacağım. Ben Fransız askısı istedim, o İtalyan salatası yapacakmış. Bu sıcak görüşme için teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı.