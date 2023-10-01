Büşra Pekin estetikli hali ve kısa saçlarıyla bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düşünce...

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile şöhreti yakalayan son olarak Hasan Can Kaya ile bir filmde yer alan Oyuncu Büşra Pekin, birçok ünlü gibi estetik modasına uydu. İlk olarak sporla 15 kilo veren ünlü isim, ardından bıçak altına yattı.

Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Büşra Pekin, son halini sosyal medya hesabından paylaşınca dile düştü.

41 yaşındaki Büşra Pekin'in görüntüsüne binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri ünlü ismin yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da "Bu sen misin?" diye sordu.

Değişimiyle sosyal medyanın diline düşen Pekin hemen yeni bir paylaşım yapıp "Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu. Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eski’mi de seviyorum, yeni’mi de. Sizi daha çok" dedi.



Büşra Pekin ayrıca "Ama uzun ve kahverengi saçı da özlüyorum yalan yok" diyerek de eski görünümüne dair itirafta bulundu.