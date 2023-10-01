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Büşra Pekin estetikli hali ve kısa saçlarıyla bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düşünce...

01.10.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile şöhreti yakalayan ardından birçok projede rol alan Büşra Pekin zayıfladıktan sonra pek çok estetik yaptırdı ve bambaşka biri oldu. Son olarak saçlarını sarıya boyatan ve kısaltan Pekin sosyal medyanın diline düşünce bakın ne dedi.

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile şöhreti yakalayan son olarak Hasan Can Kaya ile bir filmde yer alan Oyuncu Büşra Pekin, birçok ünlü gibi estetik modasına uydu. İlk olarak sporla 15 kilo veren ünlü isim, ardından bıçak altına yattı.

Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Büşra Pekin, son halini sosyal medya hesabından paylaşınca dile düştü.

41 yaşındaki Büşra Pekin'in görüntüsüne binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri ünlü ismin yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da "Bu sen misin?" diye sordu.

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Değişimiyle sosyal medyanın diline düşen Pekin hemen yeni bir paylaşım yapıp "Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu. Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eski’mi de seviyorum, yeni’mi de. Sizi daha çok" dedi.

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Büşra Pekin ayrıca "Ama uzun ve kahverengi saçı da özlüyorum yalan yok" diyerek de eski görünümüne dair itirafta bulundu.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Hasan Can Kaya yaşında

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