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  4. Büyük buluşma! Banu Alkan’la Atilla Saral yıllar sonra bir araya geldi

Büyük buluşma! Banu Alkan’la Atilla Saral yıllar sonra bir araya geldi

22.07.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrodit lakaplı Banu Alkan ile Vahşi ve Güzel filminde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Atilla Saral yıllar sonra bir araya geldi. Banu Alkan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılların eskitemediği oyuncu Banu Alkan, Vahşi ve Güzel filminde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu ve eski manken Atilla Saral ile bir araya geldi. 63 yaşındaki Banu Alkan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Birçok dizi ve 20’den fazla sinema filminde rol alan Atilla Saral ile Banu Alkan bol bol fotoğraf çekinip buluştukları anları takipçileriyle paylaştı.

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Arzu, Sarı Bela ve Nikah Masası gibi unutulmaz filmlerde rol alan Banu Alkan, son olarak Dünya Güzellerim adlı programla ekrana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Instagram
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