Büyük buluşma! Banu Alkan’la Atilla Saral yıllar sonra bir araya geldi

Yılların eskitemediği oyuncu Banu Alkan, Vahşi ve Güzel filminde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu ve eski manken Atilla Saral ile bir araya geldi. 63 yaşındaki Banu Alkan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Birçok dizi ve 20’den fazla sinema filminde rol alan Atilla Saral ile Banu Alkan bol bol fotoğraf çekinip buluştukları anları takipçileriyle paylaştı.

Arzu, Sarı Bela ve Nikah Masası gibi unutulmaz filmlerde rol alan Banu Alkan, son olarak Dünya Güzellerim adlı programla ekrana geldi.