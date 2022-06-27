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Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

27.06.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda geçen hafta 78 ilden 4 bin 850 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada, 6'şar branşta mücadele eden Büyükler ve Gençler kategorilerinde milli takımlar belirlendi.

Belirlenen takımlar, 11-20 Kasım 2022'de Antalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 6 branş ile 30 Eylül-9 Ekim 2022'de İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 4 branşta Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, AA muhabirine, Kocaeli'nin şampiyonaya güzel bir ev sahipliği yaptığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu şampiyona bizim için çok önemliydi." diyen Demir, Ordu ve İstanbul'da dünya kupası organizasyonu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kocaeli'de ise en geniş katılımla, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nı organize ettiklerini kaydeden Demir, şunları söyledi:

"Bu faaliyet sonucunda takımız Antalya’da Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Ağustos ayında da Konya ilimizde 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Oraya da büyük bir katılım olur inşallah. A milli takımı olarak, orada ülkemizi temsil edeceğiz. Ayrıca gençler milli takımının faaliyetlerinden sonra aynı sıklet branş ve kategoride birinci olan takımlarımız, inşallah İtalya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek."

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

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