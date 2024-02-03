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Çağlar Söyüncü Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçının ilk dakikalarındaki performansıyla taraftarı adeta çıldırttı! "Başımıza iş açacak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2024 19:35 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Çağlar Söyüncü karşılşamaya ilk 11'de başlarken, performansı olay oldu. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

İLK 11'DE BAŞLADI

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Deneyimli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya'da oynana karşılaşmada Serdar Aziz'i yedek oturttu. Kartal, yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye Akdeniz ekibi karşısında ilk 11'de görev verdi.

MAÇIN BAŞINDA ARKA ARKAYA HATALAR

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Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Söyüncü, mücadelenin ilk dakikalarının ardından sosyal medyada gündem oldu.

"BAŞIMIZA İŞ AÇACAK"

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Zaman zaman hatalı paslar veren Çağlar için taraftarlar "Başımıza iş açacak" ifadelerini kullandı.

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