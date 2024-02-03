Çağlar Söyüncü Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçının ilk dakikalarındaki performansıyla taraftarı adeta çıldırttı! "Başımıza iş açacak"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya'da oynana karşılaşmada Serdar Aziz'i yedek oturttu. Kartal, yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye Akdeniz ekibi karşısında ilk 11'de görev verdi.
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Söyüncü, mücadelenin ilk dakikalarının ardından sosyal medyada gündem oldu.
Zaman zaman hatalı paslar veren Çağlar için taraftarlar "Başımıza iş açacak" ifadelerini kullandı.