İZMİR (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları, İzmir'de başladı.
Alsancak Kordon Boyu'nda dün akşam düzenlenen kortej yürüyüşüyle start alan organizasyonda, ilk gün müsabakaları İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Müsabakalara 8-13 yaş aralığında, Türkiye'nin çeşitli illerinden 453 sporcu katıldı.
Bugün 09.00'da başlayan organizasyonda, 8-9 yaş aralığındaki minikler 25 metreden, 10-11 yaş minikler de 30 metreden puta atışı yaptı.
Organizasyon yarın kızlarda ve erkeklerde final müsabakalarının ardından madalya töreniyle sona erecek.
Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz