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  4. Çalıkuşu'nun Kamran'ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaşkına döndü

Çalıkuşu'nun Kamran'ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaşkına döndü

15.03.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı Çalıkuşu adlı diziyle şöhreti yakalayan ve uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Kenan Kalav, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın son dönem ünlü jönlerinden olan Kenan Kalav, bir süredir Barcelona'da yaşıyor ve restoran işletmeciliği yapıyor. Oyunculuğa ara veren Kenan Kalav, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Çalıkuşu'nda Aydan Şener ile başrol olan ve bu dizisiyle gönüllere taht kuran Kalav, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Bir süredir Barcelona'da yaşayan ve orada bir restoran sahibi olan Yeşilçam'ın ünlü jönü Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın yıldızı Kenan Kalav, geçtiğimiz yıllarda İspanya'ya yerleşmişti. Barcelona'da yaşamaya başlayan Kalav, burada bir restoran açmıştı.
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Snob Magazin'in haberine göre, Kenan Kalav'dan Instagram'da ilk kez sevgilisi ile olan fotoğrafını paylaştı.

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Fotoğrafı kalp emojisi ile pylaşan Yeşilçam'ın yıldızı, bir süre sonra fotoğrafı sildi. Kalav'ın bu hareketine bir anlam verilemedi.

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Öte yandan Kenan Kalav'ın yeni hali de bir hayli şaşırttı.

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Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav'la bağlarını koparmıştı.

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Can Kurt Kalav, İstanbul ve Barcelona'da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Kalav
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