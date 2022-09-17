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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde konuştu:

17.09.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" - "Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim"

KIRŞEHİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz." dedi.

Bakan Bilgin, Kırşehir'de katıldığı 35. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde, Alparslan'ın Anadolu'yu fethettikten sonra burada her sektörün inşa edilmesi gerektiğini ve bunun temelinde de üretim olduğunu söyledi.

Ahilik teşkilatı ve Ahi Evran'ın bu üretime katkı sağlayan en önemli unsurlardan olduğunu belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Ekonomik hayatı düzenleme, ekonomide, üretimi, tüketimi, ticareti bütün çalışma hayatını düzenleme, bu yolun başındaki ilk problemdi ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Ahi Evran, bu sorunun çözüldüğünün ve evrensel ilkelere dayanarak çözüldüğünün adıdır. Yani bu ülkede üretimin ilkelerinin kurulması, Ahilik dediğimiz şey, birincisi budur. Üretimin hangi ülkelere hangi ahlaki, hangi insani ilkelere dayalı olarak çözüleceğinin cevabını vermiştir. İkincisi bir eğitim sistemi kurmuştur. İnsan her şeyden önce kendi insanlık değerlerini öğrenmelidir. Ahilik böyle bir eğitim sistemini böyle bir ahlakı inşa etmiştir. Üçüncüsü bir dayanışmadır. Yani üretime katılan herkesin birlikte başaracağı, üretimin bir bütün olduğu ticaretle zanaatın bir bütün olduğunun gösterilmesi ve bunun da ancak dayanışma sayesinde gerçekleştirilmesinin adıdır."

- "Türkler Anadolu'da tesadüfen yaşamıyor"

Bilgin, Ahiliğin çalışma hayatını düzenleyen bugünkü modern anlamda sendikacılığın da temellerini, temel ilkelerini içinde barındıran bir müessese olduğunu dile getirdi.

Türklerin, Anadolu'da yaşayıp yaşamayacakları sorusunun en köklü cevaplarından birinin bu topraklarda verildiğini ve 800 yıldır verilen bu cevabın yaşadığını vurgulayan Bilgin, "Türkler Anadolu'da tesadüfen yaşamıyor. Türkler Anadolu'da hala tarihin ve sosyolojinin konusudurlar. Bizden önceki uygarlıklar kimin konusudur? Arkeolojinin konusudurlar. Yerin altına inmişlerdir. Artık onlar canlı kültürler değildir. Türk kültürü canlıdır ve hayati eğitimi devam etmektedir." diye konuştu.

Bilgin, Türkiye'nin ekonomideki büyümesinin sürdürdüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye bugün yaklaşık 250 milyar dolar ihracat yapan bir ekonomiye sahiptir. Biliyorsunuz pandemi sonrasında dünyada en hızlı büyüyen 2 ekonomiden biri oldu. Bugün de geçtiğimiz 2 çeyrekte Türk ekonomisi büyümesini sürdürdü. 7,5, 7,6 oranında gayri safi milli hasılasını artırdı. Üstelik enflasyona rağmen üstelik dünyada tedarik zinciri denilen temel üretim mallarının üretim alanlarına taşınmasını sağlayan zincirdeki kopmalara ve sorunlara rağmen Türkiye bunları başarıyor. Türkiye yoluna devam eder. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Elbette esnafın kredi sorunları var ama Türkiye bunları adım adım çözerek yoluna devam ediyor."

Özellikle çalışanlara ve emekçilere güzel haberler vermek istediğini anlatan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birincisi şu, bir defa esnafa şunu söyleyeyim, esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. İkincisi, çalışanlarımız, emekçilerimiz, işçilerimiz, onların her adımda sorunlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu sene kümülatif olarak yüzde 94, aritmetik olarak asgari ücrette yüzde 85 artış gerçekleştirdik. Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim."

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu hatırlatan Bilgin, bu ülkenin en zor zamanlarında bile çalışanlarını koruduğunu aktardı.

Bakan Bilgin, konuşmasının ardından şed kuşatılan yılın Ahisi Zeki Satıcı, yılın kalfası Yağız Faik Kuşçu ve yılın çırağı Samet Çakır'a ödüllerini verdi.

Bakan Bilgin'e, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından şed kuşatıldı ve Ahilik Onur Ödülü verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisinin de sunulduğu programa Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde konuştu:

- "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" - "Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ahi Evran çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin

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