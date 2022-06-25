Caminin atıl durumdaki bahçesini meyve ve sebze bahçesine dönüştürdüler

Çubuk ilçesindeki bir caminin atıl durumdaki bahçesi imamlar ve cemaat iş birliğiyle meyve ve sebze bahçesine dönüştürüldü.

İlçenin Yenice Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisinin bahçesinde bulunan yaklaşık 2 dönümlük atıl alanın değerlendirilmesi amacıyla caminin imamları Bayram Yavuz ve Yusuf Yılmaz ile Yenice Camisinde görevli imam Selahattin Abdi ve vatandaşlarla çalışma başlattı.

Bu kapsamda alandaki inşaat molozları ve taşlar temizlendi, alana meyve fidanları dikildi, sebze ekildi.

Ot biçme, sürme, çapa, ağaç budama ve sulama çalışmalarını her gün yapan imamlara, cami cemaati de yardım ediyor.

Yavuz, cemaatinin verdiği destekle boş alanlara çim ekmektense insanlara faydalı olacak sebze ve meyve yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Cemaatimizle güzel çalışmalar yapıyoruz. Hem kendimize hem cemaatimize faydalı oluyoruz. Arkadaşlarla bir karar alarak camimizin boş alanlarını değerlendirmeye çalıştık." diyen Yavuz, camiye gelen cemaatin de sebzelerden faydalanacağını, topluma katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Yaşar Albay da daha önce alanın atıl olduğunu bildirerek, "Burayı ektik. Şimdi de çapa yapıyoruz. Bu alanı bütün hocalarımızla birlikte temizledik, ektik. Şimdi de cennet bahçesine dönüştü. İnşallah cemaat bu sebzelerden faydalanacak." diye konuştu.