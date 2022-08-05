"Can dostuyla" gurbet yolculuğu yapıyor

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Tatilini memleketlerinde ve turizm bölgelerinde geçiren gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkelere gidiyor.

Almanya'nın Bonn şehrine giden Bünyamin Berkiden ve eşi Meltem Berkiden de gurbet yolcuğuna Teriyer cinsi köpeği "Max" ile çıkanlardan.

Bünyamin Berkiden, AA muhabirine, tatilin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi.

Geliş ve dönüş yolculuğunu "Max" ile yaptıklarını belirten Berkiden, "Bizehiç bir zararı, yaramazlığı yok. İznimiz onunla gayet güzel geçti. İstanbul'dan başladık Nevşehir, Kapadokya'ya kadar gezdik. Bodrum'a uğradık. Dönüş yolunda da Kırklareli ve Keşan'ı da gezdikten sonra Almanya'ya dönüyoruz." dedi.

Her yıl tatillerini Türkiye'de geçirdiklerini anlatan Berkiden, şunları kaydetti:

"Köpeğimiz ile yolculuk yapmak çok güzeldi. İnsanlar gerçekten bakmak istiyorlarsa köpek sahiplensinler. İnsanlar sokaktaki hayvanlara vicdanen daha da yaklaşsınlar. Sularını, ekmeklerini, yiyeceklerini koysunlar. Tatillerde sevmek için köpek sahiplenip tatil bitince sokağa bırakmak doğru değil. Üzülüyoruz, onları bir oyuncak olarak görmemek lazım."

- "Vatan özlemi şimdiden başladı"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Almanya'ya giden Arif Sağlam da vatan özleminin şimdiden başladığını dile getirdi.

Gurbetçilerin dönüş yolunda da zorluklar çektiğini dile getiren Sağlam, "Sırbistan'da 8 saat bekletiyorlarmış, orasını düşünüyorum şimdi. Bulgaristan'dan sonra işimiz zor. Kapıkule'den geçişler hızlı. Sürekli telefondan takip ediyoruz. Sırbistan'da rezillik çekiyoruz. Vatanımız, memleket başka. Kapıkule'yi geçtikten sora yine hasret ve özlemle yurda bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'ya giden Ferdi Yıldırım, her yıl tatilini memleketinde geçirdiğini anlattı. Tatilde Ankara'yı gezdiklerini ve yakınlarını ziyaret ettiğini belirten Yıldırım, "Tatil güzel ve çabuk geçti. Ankara'dan pek bir şey götürmüyoruz. Kayseri'den biraz pastırma aldık, Hollanda'ya götürüyoruz." dedi.