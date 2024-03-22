Can Yaman'ın yeni dizisinden bölüm başına alacağı ücret ağızları açık bıraktı!

Erkenci Kuş dizisiyle ünlenen oyuncu Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.
Kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
10,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da zayıfladığı görülen oyuncu bu kez Instagram bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.
Aramızda Kalmasın programında Can Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret konuşuldu. Oyuncunun bölüm başı kazanacağı ücret şaşırttı.
Can Yaman İtalyan yapımı Sandokan dizisinden bölüm başına 150 bin euro alacak. Yani 5 milyon 200 bin TL almış olacak.
Yaman, sosyal medya paylaşımları ve kariyerleriyle ara ara gündeme geliyor.