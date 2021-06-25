Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta evliliğe yürüyor! Yaman'ın annesinden çok konuşulan 'kızım' paylaşımı...

İşte Can Yaman ve Diletta Leotta'nın Türkiye seyahati ve aile pozları...
CAN YAMAN VE DİLETTA LEOTTA EVLENİYOR MU? İKİLİDEN SÜRPRİZ GELİŞME...
Türkiye'de pek çok dizide yer alan 31 yaşındaki oyuncu Can Yaman'ın İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta ile ilişkisi tam gaz devam ediyor.
SEVGİLİSİ İLE TÜRKİYE'YE GELDİ!
Yaman, 29 yaşındaki spiker sevgilisi Diletta Leotta ile beraber Türkiye'ye geldi.
Altı ay civarı İtalya'da bulunan ve orada çeşitli yapımlarda yer alan Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin sonlanmasının sonrasında sevgilisiyle birlikte rotayı İstanbul'a çevirdi.
Sevgilisine İstanbul'u gezdiren ve anlatan Can Yaman bu anları sosyal medya hesabı üzerinden de takipçileriyle paylaştı.
AYASOFYA'YI GEZDİLER
Diletta Leotta da sosyal medyada Ayasofya ziyaretinden kareler yayınlandı.
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