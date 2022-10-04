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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

04.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Bahama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

İskenderun Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden, 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk "Glory Dina" isimli boş geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Lapseki ilçesi açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

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Çanakkale Lapseki Çanakkale Boğazı kegm

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