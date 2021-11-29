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Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

29.11.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de yapılamıyor.

Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı saatlerde devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

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Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 1 Aralık Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:10
Öğle
13:08
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:20

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Çarşamba

Halk Eczanesi
Merkez
Yaprak Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
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