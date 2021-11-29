Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı saatlerde devam ediyor.

Bölgede geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

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