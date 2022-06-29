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Çanakkale-İzmir kara yolundaki tünellerin ağustosta açılması planlanıyor

29.06.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale-İzmir kara yolundaki tünellerin ağustosta açılması planlanıyor

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Kazdağları geçişinde yapımı süren tünellerin ağustos ayında ulaşıma açılmasının planlandığını bildirdi.

Makas ve beraberindeki partililer, Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi kesiminde devam eden bölünmüş yol ve tünel çalışmalarını inceleyerek yetkililerden projeye ilişkin bilgi aldı.

Şantiye binasında, çalışmaların son durumunu aktaran proje müdürü Hasan Serdar Hasgül, tünellerin bölgedeki ulaşımda büyük rahatlık sağlayacağını ifade etti.

Projenin yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Hasgül, "Şu anda asfaltlama, çevre peyzajı, aydınlatma, havalandırma ve elektromekanik işler devam ediyor." dedi.

Naim Makas ise tünellerin herhangi bir aksilik çıkmazsa ağustos ayında açılacağını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Makas, şöyle konuştu:

"Bu tüneller 1700 metre ve 4 bin 17 metre olmak üzere toplamda 6 kilometreye yakın bir uzunluğu teşkil ediyor. Tabii her bir etap ikişer tünelden meydana geliyor. Burada gidiş geliş olarak toplamda 12 kilometrelik bir kara yolu tüneli yapısından bahsediyoruz. Bu tüneller Marmara Bölgesi'nin en uzun tünelleri. Bu yıl Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 23 metreyle, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı. Bu tüneller Marmara'nın Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı adeta; Küçükkuyu tünelleri. Bir yıl içinde Çanakkale'mizde ulaşımın konforunu artırmak adına, vatandaşımıza hizmet etmek adına gerekli olan ne varsa ikinci kez hayata geçti. Biz bu anlamıyla ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek azdır."

- "50 dakika süren yolculuk şimdi 5 dakikaya inecek"

Makas, inşaatın açılışa yetiştirilmesi amacıyla 24 saat çalışma esasına göre 600 personelin, 160 makine ve ekipmanla görev yaptığını dile getirdi.

Çalışmalarda büyük emek harcandığını vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Özellikle yaz aylarında, turizmin olduğu bu aylarda zaman zaman 50 dakika süren yolculuk şimdi 5 dakikaya inecek. Zamandan tasarruf, iş gücünden tasarruf, akaryakıttan tasarruf. Araçlardan çıkan emisyon açısından da çevreye verilen zarar çok daha az olacak. Projenin her yönüyle bu anlamda bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bu yatırımlara bütün siyasi partilerin, bütün ideolojik kesimlerin bu işe sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bu projeler milletin projesi. Bu projeler AK Parti hükümetleri dönemlerinde hayata geçen, milletimizin kendi ferasetiyle yön verdiği, sorumluluk verdiği yönetimlerin, kadroların hayata geçirdiği projeler."

Teknik inceleme gezisine, Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Yahya Sezgin ile firma yetkilileri katıldı.

Çanakkale-İzmir kara yolundaki tünellerin ağustosta açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir kara yolundaki tünellerin ağustosta açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir kara yolundaki tünellerin ağustosta açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir kara yolundaki tünellerin ağustosta açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir karayolundaki tünellerin Ağustos ayında açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir karayolundaki tünellerin Ağustos ayında açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir karayolundaki tünellerin Ağustos ayında açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir karayolundaki tünellerin Ağustos ayında açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir karayolundaki tünellerin Ağustos ayında açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir karayolundaki tünellerin Ağustos ayında açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir karayolundaki tünellerin Ağustos ayında açılması planlanıyor

Çanakkale-İzmir karayolundaki tünellerin Ağustos ayında açılması planlanıyor

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