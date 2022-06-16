Çanakkale Lapseki şeftalisi ve Bayramiç zeytinyağına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin özel bir şehir olduğunu belirterek "Çanakkale'nin hep yatırımlarla gündeme gelmesini istiyoruz." dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT), Çanakkale Lapseki şeftalisi ve Bayramiç zeytinyağının coğrafi işaret tescil belgesinin teslim töreni yapıldı.

Turan, konuşmasında Çanakkale'nin özel bir şehir olduğunu vurgulayarak "Çanakkale tarihin emaneti, milli başkentimiz tabiri caizse, Cumhuriyetimizin önsözü, şehitler diyarı Çanakkale'yi büyütmek ve geliştirmek en büyük görevimiz. Ülkemizin her karışı kıymetlidir ama Çanakkale bambaşka kıymettedir. Türkiye'nin bütün coğrafyasından Çanakkale'mizde hatırası olmayan hiç kimse yoktur. O yüzden Çanakkale'mizi tarihin bir emaneti olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Her şehrin bir özelliği olduğunu dile getiren Turan, Çanakkale'nin Türkiye'nin hangi ilinde ne varsa, onu içinde barındıran özel bir kent olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin, sanayi, orman, turizm ve tarım kenti olduğunu belirten Turan şunları kaydetti:

"Çanakkale son dönemde gıda OSB'leri, altyapı çalışmaları, barajları, soğuk hava depolarıyla yeni bir süreç başlatıp özel bir süreç yaşıyor. Ezine Gıda OSB'si bu yüzden var. Bayramiç'te küçükbaş hayvancılık OSB'si bu yüzden var. Ayvacık Jeotermal OSB bu yüzden kuruluyor. Tarıma ilişkin hangi imkanımız varsa en iyisi bölgemizde olsun diye yoğun mesai harcıyoruz. Çanakkale lojistiğinde en önemli sorunumuz ulaşım aksının sorunlu olmasıydı. Bu da 18 Mart'ta bütün dünyaya gururla duyurduğumuz köprümüzün açılışı yapıldı ve altyapı sorunumuz büyük ölçüde çözülmüş oldu. Artık bizim tarım ürünlerimizin, sanayimizin ve turizmimizin Avrupa'ya pazara ulaşmama riski yok oldu. Önceden korkumuz vardı, üretim yaptık. Pazara ulaştıramama korkumuz vardı, artık köprü bu sorunu ortadan kaldırdı."

Turan, il için 1915 Çanakkale Köprüsü sonrası yeni tarım, sanayi ve turizmin başladığını ifade ederek Bayramiç zeytinyağı ve Lapseki şeftalisini tesciliyle birlikte Çanakkale'nin biri Avrupa'da olmak üzere 10 ürününün tescil edildiğini söyledi.

Çanakkale'deki yetkililere seslenen Turan şöyle konuştu:

"Artık mazeretimiz yok, köprümüz, OSB'miz, üretimlerimiz var. Her türlü imkanın değerlendirilerek coğrafi tescil başta olmak üzere bütün marka değerini artıran ne varsa bölgemize katmak bizim görevimiz. Çanakkale'nin hep yatırımlarla gündeme gelmesini istiyoruz."

- "700 coğrafi işaretle ilgili tescil faaliyetlerini sürdürüyoruz"

TÜRKPATENT Başkan Vekili Cemil Başpınar, kurum olarak coğrafi işaretlerle ilgili tescil faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

1139 tescilli coğrafi işaret olduğunu Başpınar şunları kaydetti:

"Bunun yanında 700 coğrafi işaretle ilgili tescil faaliyetlerini sürdürüyoruz. Coğrafi işaretler bu ülke ve topraklara ait olan bizim değer dünyamızı yansıtan semboller. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerinin tescil edilmesi, belirtilen şartlara uygun üretilmesi ve ticarileştirilmesi hepimizin sorumluluğudur. Çanakkale ilimiz bu anlamda öncü illerimizden bir tanesi. Ulusal düzeyde coğrafi işaret tescillerinin yanı sıra 2021 yılında Bayramiç beyazının Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili yapılarak Türkiye'nin 7. coğrafi işaretinin uluslararası alanda tescili gerçekleştirilmiş oldu. Bugün alınan bu iki coğrafi işaretin Çanakkale'ye katkı sağlamasını diliyorum."

Konuşmaların ardından tescil belgeleri Başpınar tarafından Turan ve AKParti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na verildi.

Lapseki şeftalisinin başvurusunu Lapseki Ziraat Odası, Bayramiç zeytinyağının başvurusunu ise Bayramiç Ziraat Odası yapmıştı.