Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi açılış töreni yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyarete açılan Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'ne ilişkin, "Bu müze çalışmasında biz de üniversite olarak karınca kararınca destek vermeye çalıştık. Bundan sonra de destek vermeye çalışacağız. Biz burada bütün tıbbiyelilerin, bütün öğrencilerin bu müzeyi görmesini arzu ediyoruz." dedi.

Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kontrolünde Konya Selçuklu Belediyesinin destekleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan müzenin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Rektör Erdöl, törende yaptığı konuşmada, 10 Ağustos'un, Çanakkale Kara Savaşları'nın dönüm noktası Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Deniz yoluyla Çanakkale'yi, Boğaz'ı aşamayacaklarını anlayan işgal güçlerinin bu bölgede Kara Savaşları'nı başlattığını belirten Erdöl, "Günde 8 bin şehide varan büyük bir savaşın var olduğu bir dönem burası. Burada savaşa herkes gönüllü olarak gelmiş. O zamanki tüm okullar, alimler, müderrisler, hekimler, öğrenciler, liseler hepsi buraya yığılmışlar. Vatanı korumak için son kale, son çare olarak gördükleri Çanakkale'ye gelmişler. İşte o dönemin onurlu adreslerinden biri de bizim şu anda üniversitemizin rektörlük binası olarak kullandığımız Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane." diye konuştu.

Erdöl, İstanbul'daki Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasının, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1903 yılında eğitime açıldığını anlattı.

Tıbbiyelilerin Çanakkale Savaşları'nda üstlendiği büyük role ve kahramanlıklarına değinen Erdöl, şöyle devam etti:

"O binadaki bütün öğrenciler gönüllü olarak buraya gelmişler. Bu öğrencilerden 765 tıp öğrencisi, bizim öncü meslektaşlarımız burada savaşmışlardır ve bunlardan 346'sı burada kalmışlar, şehit olmuşlardır. Hatta 1915 yılında kaydedilenlerin hiçbirisi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'ye dönemediği için 1921'de mezun verilmemiştir. Böyle hüzünlü hikayeleri olan, üniversitemizle de bağlantısı olan çok önemli bir müzenin açılışındayız. Bu müzenin açılışında en büyük emek başta Çanakkale Valiliğimiz ve Alan Başkanlığımız olmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, o zaman Selçuklu Belediye Başkanıydı, onların gayretleriyle yapılan bu müze çalışmasında biz de üniversite olarak karınca kararınca destek vermeye çalıştık. Bundan sonra de destek vermeye çalışacağız. Biz burada bütün tıbbiyelilerin, bütün öğrencilerin bu müzeyi görmesini arzu ediyoruz. Bütün insanların, bütün öğrencilerimizin Çanakkale'ye en azından bir sefer gelip bu toprakları görmesi ama sağlık camiasının neler yaptığını hissetmesi bakımından bu müzeyi ziyaret etmesi, tıp öğrencilerinin de öncü meslektaşlarımızın hangi sıkıntılar içinde insanlara şifa dağıtmak için ne gayretler gösterdiklerini görmeleri bakımından bu müzeye mutlaka her tıp öğrencisinin, her sağlık meslek mensubu adayı olan öğrencinin en azından bir kere gelip ziyaret etmesi bence meslek hayatlarının en önemli artılarından biri olacaktır."

Sağlık alanında iki yıldır Kovid-19 salgınıyla mücadelede meslektaşlarının ne kadar büyük zahmet çektiğini herkesin gördüğünü dile getiren Erdöl, bu süreçte bazı sağlık çalışanlarının meslek şehidi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, şehit verdikleri meslektaşlarını, orman yangınlarında şehit olanları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları kanlarıyla sulayarak hediye eden tüm şehitleri rahmetle andığını sözlerine ekledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Anafartalar Grup Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Mehmetçik'in vatan, millet ve bağımsızlık için verdiği amansız mücadele sonucunda Conkbayırı'nın düşmana bırakılmadığını, Çanakkale'ye gönüllü olarak gelen, Mehmetçik'in yaralarına derman olmak için her türlü sorumluluğu gönüllü olarak alan kahraman tıbbiyelileri de unutmamak gerektiğini kaydetti.

Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin o kahramanların aziz hatıralarının yaşatılması bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Altay, "Birinci Dünya Savaşı'nda 765 tıp öğrencisinden 346'sının şehit olduğunu ve o sene Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bir yıl kapalı kaldığını unutmamalıyız. Bizlere bıraktıkları bu aziz vatanda onların hatıralarını daima yaşatmalıyız." ifadelerini kullandı.

- "Açık hava müzesi formunda oluşturuldu"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi'nin teşhir ve tanzim çalışmalarının Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Harp günlerindeki gazi, tabip, hemşire ve sıhhiyecilerin yanı sıra özellikle 18 Mart 1915 günü düşman zırhlılarınca bombalanan ve yangınlarla sarsılan Çanakkale'deki kadın, çocuk ve bebek gazilerin halini canlandırarak aziz hatıralarını yad etmeyi amaçladıklarını bildiren Pekyatırmacı, şu bilgileri paylaştı:

"Hastanenin bahçe bölümü 2018 yılında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır. Tam bir açık hava müzesi formunda oluşturulan bu yapıda gazilerimiz ve şehitlerimiz sedyelerde taşınırken, ameliyat barakasında ameliyat edilirken ya da o günün ambulansı olan atlı arabada hastaneye getirilirken harbin bir anında donmuşçasına bahçede canlandırılmıştır. Hastane binasının iç bölümü ise yine Selçuklu Belediyesi katkılarıyla 2021'de tamamlanmıştır. Binada gazi askerlerin yanı sıra Çanakkale Harbi'nde bombalanan ve özellikle 18 Mart 1915 Deniz Harbi'nde düşman gemileri tarafından bombalanması neticesinde sabaha kadar yanan Çanakkale'deki kadın ve çocukların da neler yaşadığının temsil edildiği ameliyathane, muayenehane, laboratuvar, diş kliniği, asker koğuşu, kadın ve çocuk koğuşu olmak üzere 6 bölüm yer almaktadır. Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, tarihi yarımada içerisinde en çok ziyaretçi alan yer unvanına sahipti. Yeni tamamladığımız bölümlerle inşallah hem bu özelliğini devam ettirecek hem de ülkemizin kurtuluş mücadelesinde hangi fedakarlıkların yaşandığına gerçeğe yakın canlandırmalara şahitlik edecekler."

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale Cephesi'nde tüm yurdun tek yumruk olduğu günlerde Kızılayın bugün olduğu gibi milletin yanında yer aldığına dikkati çekti.

Kızılayın, Çanakkale'den İstanbul'a uzanan geniş bir ağda açılan Hilal-i Ahmer Hastaneleri ile yaralı ve hastalara merhametli elini uzattığına işaret eden Kaşdemir, "Gerçek fotoğraflardan esinlenerek oluşturulan canlandırmalarda, iki senedir yaşadığımız pandemi sürecinde gösterdikleri millet ve görev aşkıyla bir kez daha kahramanlaşan sağlık çalışanlarımızın, 106 yıl önce de aynı ruhla hizmet verdiği görülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Doktor, hasta bakıcı ve diğer sağlık çalışanlarının Hilal-i Ahmer Hastanelerinde yaralı asker ve sivillere verdikleri sağlık hizmetlerinin dönem fotoğraflarından esinlenerek anlatıldığı müzede, cephe gerisinden getirilen askerlere yapılan müdahale ve ameliyatların, hastanelerde bulunan laboratuvar çalışmalarının, ağız ve diş tedavilerinin, yaralı asker koğuşları ile yaralı kadın ve çocuk koğuşu canlandırması bulunuyor.