Küçükkuyu Belediyesine bağlı ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yangının büyümesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir ve Ayvacık belediyelerinden itfaiye personeli de sevk edildi.

Tekirdağ'dan yüklenen 20 ton samanı İzmir'e götürmek üzere yola çıkan Hakan Gonca yönetimindeki 35 ATS 605 plakalı tır, Küçükkuyu beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çanakkale'de 20 ton saman yüklü tır yandı

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