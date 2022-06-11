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Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

11.06.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Türk Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak" adlı proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı.

İlki 2018'de Elazığ'da başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma için çocukların hayal güçleriyle tasarlayıp ürettiği yüzlerce oyuncak, İskele Meydanı'nda oluşturulan alanda sergilendi.

Temel amacı çocukların geri dönüşüm bilincine katkı sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmek olan proje sayesinde gelecek nesillerin istediği şeyi yapabileceğinin farkına varması ve öz güveni yüksek bireyler olmaları amaçlanıyor.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, etkinlik alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle projeye iki yıl ara vermek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Yarışmanın amaçlarına değinen Altan, şöyle konuştu:

"İlkokul ve ortaokul çocuklarımız evlerinde bulunan, kenara atılmış ve işe yaramayan malzemelerden kendi hayal dünyalarına göre oyuncaklar üretiyorlar. Bu oyuncaklar okullarda öğretmenlerimiz tarafından seçiliyor ve bu alanlarda sergileniyorlar. Bunların arasından da dereceye girecek oyuncaklar olacak. Önemli olan şu; çocuklarımızın hayal dünyasının geliştirilmesi ve çocuklarımız baktıkları, evde, dışarda gördükleri malzemelerden, ürünlerden ileriye doğru işe yarayacak bir şeyler üretmeyi düşünmeleri ve kendilerine hedef seçmelerini önemsiyoruz. Binlerce çocuk arasından mutlaka ileride memleketimiz, insanlık için çok güzel ürünler çıkacak, çok güzel ürünler üretecek evlatlarımız olacak."

Çalışma kapsamında jüri tarafından seçilecek en iyi ilk 3 oyuncağın sahibine çeşitli hediyeler verilecek.

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

Çanakkale'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

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