Candice Swanepoel Hailey Bieber'ın takvimi için poz verdi! 'Ekim güzeli'

Candice Swanepoel model Hailey Bieber'ın Rhode takvimi için yeni tanıtım fotoğraflarında yer aldı.
27 yaşındaki Bieber ile işbirliği yapan 35 yaşındaki süper model, üzerinde transparan file bir üst bulunan minik siyah bir bikini ile poz verdi.
Eski Victoria's Secret meleği, arkasında okyanus manzarası olan bir plajda dururken verdiği pozlarla hayranlarından yine tam not aldı.
Hayranlara 'Ekim Güzeli' olarak tanıtılan Swanepoel'in fotoğraf çekimi siyah hayvan kulakları ve oyulmuş fener ananaslarıyla tamamlandı.
Victoria's Secret eski modellerinden olan Candice Swanepoel, çok hassas cildi olduğu vurgulayarak, yüzü dahil tüm vücudunu nemlendirmek için saf Hindistan cevizi yağı kullandığını söylemişti.