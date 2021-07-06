Caner Erkin: Pereira'ya laf edenin karşısındayım

Vitor Pereira’nın ikinci Fenerbahçe dönemi, sıcak mesajlar ve dostluk görüntüleriyle başladı. Sarı lacivertli takımda ‘yarım kalan işi’ tamamlamak için geldiğini söyleyen Pereira, şampiyonluk için bütün takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Pereira’nın ilk döneminde kavga ettiği Caner Erkin’le buluşması da merak konusuydu. Caner, yönetici Selahattin Baki aracılığıyla “Onu ilk ben karşılayacağım” mesajını göndermişti ve dediğini de yaptı. Hoca’sını kapıda karşılayan ve sarılan Caner “Hoş geldin” dedi.

CANER ERKİN'DEN PEREIRA'YA DESTEK

"BÜYÜMESİNE DE GEREK YOKTU" Geçmişte aralarında yaşanan tartışmanın kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Caner “Her takımda olabilecek bir olaydı. Bu kadar büyümesine de gerek yoktu. Hepsi geride kaldı." dedi.

VITOR PEREIRA'DAN İLK ANTRENMAN Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira takımının başında ilk idmanına çıktı. Portekizli çalıştırıcı antrenmandan önce futbolcularıyla saha içerisinde kısa süreli bir toplantı yaptı. Çalışmaya izinli olan Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Salai ve Valencia, transfer görüşmeleri yapan Zajc ve Perotti ile hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı.

"HEYECANLA DÖNDÜM" Topuk kampına hareketten önce oyuncularla bir tanışma toplantısı yapan Vitor Pereira “Fenerbahçeli yöneticiler beni aradığında çok sevindim. Çünkü orada yarım kalan bir işimin olduğunu biliyordum. Bu heyecanla döndüm. Herkesin bu heyecana ortak olmasını istiyorum. Bu sene Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ESKİ TERCÜMANI DA SÖYLEMİŞTİ Pereira’nın eski tercümanı Deniz Sarıtaç da geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın kin tutmayan biri olduğunu söyleyerek Caner ile bir problem yaşamayacağını dile getirmişti.