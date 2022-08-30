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Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

30.08.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Merkez ilçeye bağlı Akçavakıf köyünde Mehmet E'ye ait bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın büyüyünce alevler ahırın bitişiğindeki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Korgun ilçesi ve merkezden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında hasar gören ev ve ahırın boş olduğu öğrenildi.

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

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yangın Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
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Sabah
06:03
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İkindi
16:33
Akşam
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Çankırı ECZANELER
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