Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında hasar gören ev ve ahırın boş olduğu öğrenildi.

Merkez ilçeye bağlı Akçavakıf köyünde Mehmet E'ye ait bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

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