Çankırı'da kadınlara aikido eğitimi verildi

Çankırı'nın Şabanözü'nde ilçesinde, "Kadına şiddeti hayır" temasıyla kadınlar, bir Uzak Doğu sporu olan aikido eğitimi aldı.

Şabanözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Aikido Organizasyonu tarafından Şabanözü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Aikido Branş Başkanı Tanser Kılıç ile 13 kadın antrenör, ilçede yaşayan kadınlara temel eğitim seviyesinde ders verdi.

Organizasyona Çankırı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki engelli kadın bireylerin yanı sıra, ilçedeki çok sayıda kadın katıldı.

Tanser Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına şiddetin önlenmesine yönelik, antrenörleriyle birlikte Şabanözü'nda yaşayan kadınlara aikido dersi verdiklerini söyledi.

Kadın aikido antrenörlerinin, ders alan kadınlara örnek olduğunu belirten Kılıç, "Bugün Şabanözülü kadınlarımızla aikido çalışmaya başladık. Kadınlarımızın da kendini savunacağını ve savunma sanatlarını mükemmel bir şekilde yapabileceğini göstermek istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve kadınların kendilerini savunması amacıyla temel seviyede aikido dersi verildiğini belirtti. Şabanözülü kadınların kendini savunmayı öğrenmeye çalıştıklarını dile getiren Toruk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aikido antrenörlerinden Pınar Kılıçlı ise yaklaşık 14 yıldır aikido ile uğraştığını belirterek, kadınların her alanda söz sahibi olmaları gerektiğini, bugün de kadınlara kendilerini savunabileceklerini göstermek istediklerini kaydetti.

Antrenörlerden Elif Müsürlüoğlu da kadınlara destek olmak için buraya geldiklerini, kadınların her alanda kendilerini gösterebileceklerine inandığını ifade etti.