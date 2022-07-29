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Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

29.07.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen kağıt ve kartonlar yandı.

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen karton ve kağıtlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Çerkeş ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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yangın Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:32
Öğle
12:57
İkindi
16:52
Akşam
20:12
Yatsı
21:49
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