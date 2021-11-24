Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olimpik Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CEZA SORUSUNA YANIT

SORU: "Basında kaç maç ceza alacağınız konuşuluyor, siz ne dersiniz?" Basın toplantısını izleyenlerin benden pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini anlıyorum. Ancak, ne derbi heyecanları, hakem hataları ve işte yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Bizim büyük resme bakmamız lazım. Daha önce söylediğim gibi 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Derbilerde, normal maçlarda, yurt içinde, yurt dışında galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler dün olduğu gibi yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç.

FENERBAHÇE Mİ, MARSİLYA MI? Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan Lazio galibiyeti dışında her netice direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla, illüzyon diyorum, uğraşacak vaktimi yok. Daha çok zamanımız var. Çünkü, onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istiyorum. Galatasaray - Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor. Muhakkak ki ezeli rakibimizle oynadığımız maçlar çok önemli. Hangisi daha önemli derseniz, Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur.

ŞAMPİYONLUĞUM DAHA FAZLA Çok güçlü bir maç oynadık derbide ama onlarca pozisyondan galibiyet alamamışız. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli, geçmeyecek. Biz bunları çok oynadık. Ben yüzlerce maç oynamışım, tonlarca maç kazanmışım, galibiyetlerim çok, mağlubiyetlerim azdır. Çok lig şampiyonlukları gördüm. Şükür, çok şükür ki şampiyonluklardan daha az ligi farklı sıralarda bitirmişim. Çok çabuk unutuldu 1-2 golle kaybettiğimiz. Zannedersiniz çok geride kaldı.

MİSYONUM BAŞKA Sayın Başkanın gelmesiyle birlikte başladığı dönemde plan, proje, strateji uygulamaya başladığımız bu dönemde şampiyonluklardan daha önemli bir misyonum var. TFF'de çalışırken Haliç'te uzun bir konuşma yaptım. Hem ülke futbolunun sorunlarını hem de çözümlerini anlattım. Büyük borç içindeki kulüplerin kurtulması için başkan ve yönetimle çaba içindeyiz. Sayın Başkanın vizyonu ve bu vizyonun arkasındaki duruş nedeniyle tüm bilgi birikimimle çalışmam konusunda beni teşvik etmiştir. Genç, gelişerek değer kazanabilecek oyuncular yanında onların yanında gelişimlerine katkı sağlayacak tecrübeli oyuncularla karışık bir kadro kurduk.