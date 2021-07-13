SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

13.07.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Buna göre, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 10. hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 13. haftada oynanacak. Sezonun 17. haftasında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

13 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezonda 20 takımla oynanacak Süper Lig'in fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilirken organizasyona TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

DERBİLERİN HAFTALARI

4' HAFTA: Trabzonspor- Galatasaray

10' HAFTA: Beşiktaş-Galatasaray

12' HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

13' HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

17' HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİ İLK HAFTA DEVLERLE OYNAYACAK

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe, açılışı ligin yeni ekibi Adana Demirspor'la yapacak. Galatasaray ise sezonu, Süper Lig'in bir başka yeni ekibi Giresunspor deplasmanında açacak. Son şampiyon Beşiktaş ise ilk hafta maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

"1,5 YIL SONRA MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK"

Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, "Heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Zor şartlarda geçen bir yıldı. Ligde mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık uzun bir maraton bizi bekliyor. TFF olarak dileğimiz, salgının tüm etkisinin geçmesi ve yeni sezonun bir sorun yaşanmadan tamamlanmasıdır. 1,5 yıl sonra maçlarımız seyircili olacak. Sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz. Hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.

İŞTE TÜM MAÇLARIN HAFTALARI!

TRABZONSPOR-GALATASARAY

TRABZONSPOR-GALATASARAY
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
TAHMİN ETMESİ HİÇ DE ZOR DEĞİL. BEŞİKTAŞ CİNCONLA SON HAFTALARDA KARŞILAŞACAK. İLKYARI BEŞİKTAŞIN SAHASINDA ,İKİNCİ YARI CİNCONUN SAHASINDA OYNANACAK.. MALUM 20 YILDIR CİNCON İÇİN YAPILAN FİKSTÜR ŞAİBESİ...
şampiyon beşiktaş gerisi traş
son 2-3 hafta Galatasaray Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

Adana Demirspor'dan bir transfer daha

Adana Demirspor'dan bir transfer daha

Galatasaray ile anlaşma sağlandı!

Galatasaray ile anlaşma sağlandı!

Bruma ile anlaşma tamam! Sıra PSV'de

Bruma ile anlaşma tamam! Sıra PSV'de

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

10 transfer yapsak da garantisi yok

10 transfer yapsak da garantisi yok

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.