Canlı yayında Narin için anlamsız tepki! Herkes gözyaşı dökerken onlar işi şova döktü: 'Saçma sapan hareketler'

8 yaşındaki minik Narin kaybolduğu günden bu yana herkesin gündemi oldu. Siyasiler, sosyal medya, sokak röportajları, televizyon programları derken 7'den 70'e herkes Narin'i konuştu. Hal böyle olunca bu durumdan prim yapmak isteyenlere de gün doğdu.

CANLI YAYINDA TEPKİ ÇEKEN ANLAR

İşi şova döken Söylemezsem Olmaz programının sunucuları ise canlı yayında tepki çeken anlara imza attı. 'Narin için çığlık olsun diye tüm Türkiye hep birlikte çığlık atıyoruz' ifadelerini kullanan sunucunun ardından programdaki 4 kişi bir den çığlık atmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Böyle acılı bir olayda işi şova döken program sunucuları sosyal medya kullanıcılarının hedefine oturdu. Gören herkesin tepkisini çeken anlara kullanıcılar, 'şov için yapıyorsunuz', 'bu ne rezillik', 'tamam en çok sizi konuşacağız' gibi yorumlarda bulundu.