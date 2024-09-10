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Canlı yayında Narin için anlamsız tepki! Herkes gözyaşı dökerken onlar işi şova döktü: 'Saçma sapan hareketler'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.09.2024 09:45
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21 Ağustos'ta kaybolan minik Narin'in cansız bedeni pazar günü sabah saatlerinde evine 1 kilometre mesafedeki derede bulundu. Türkiye'yi gözyaşına boğan haber herkes de üzüntü yaratırken merak edilen konuyla ilgili televizyon kanallarında bazı programlar reyting yarışına girdi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında farkındalık yaratmak için çığlık atmaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüyü izleyen herkes programdakilere tepki gösterdi.

8 yaşındaki minik Narin kaybolduğu günden bu yana herkesin gündemi oldu. Siyasiler, sosyal medya, sokak röportajları, televizyon programları derken 7'den 70'e herkes Narin'i konuştu. Hal böyle olunca bu durumdan prim yapmak isteyenlere de gün doğdu.

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CANLI YAYINDA TEPKİ ÇEKEN ANLAR

İşi şova döken Söylemezsem Olmaz programının sunucuları ise canlı yayında tepki çeken anlara imza attı. 'Narin için çığlık olsun diye tüm Türkiye hep birlikte çığlık atıyoruz' ifadelerini kullanan sunucunun ardından programdaki 4 kişi bir den çığlık atmaya başladı.

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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Böyle acılı bir olayda işi şova döken program sunucuları sosyal medya kullanıcılarının hedefine oturdu. Gören herkesin tepkisini çeken anlara kullanıcılar, 'şov için yapıyorsunuz', 'bu ne rezillik', 'tamam en çok sizi konuşacağız' gibi yorumlarda bulundu.

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Sosyal medyadaki bazı tepkiler şu şekilde

Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV Söylemezsem Olmaz Narin Güran
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