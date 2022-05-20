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  4. Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Göz kamaştırdı

Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Göz kamaştırdı

20.05.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

75. Cannes Film Festivali görkemli bir törenle kapılarını açtı. Ünlü isimlerin kırmızı halıda şıklık yarışına girdiği törene katılan güzel oyuncu Meryem Uzerli, özel tasarım kıyafetlerle adından söz ettirdi.

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Her yıl Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali 75. kez görkemli törenle kapılarını açtı. Magazin dünyasının önemli isimleri de tüm gözlerin çevrildiği kırmızı halı da şıklık yarışına girdi.

ÖZEL TASARIM ELBİSE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesiyle damga vurduğu festivale Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli de katıldı.

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38 yaşındaki başarılı oyuncu törenin ilk gününde Yanina Yulia imzalı mor, mavi ve beyaz renkteki özel tasarım bir elbise giydi. Kabarık kol detayı ve fiyonkla dikkat çeken Uzerli, sade saç modeli ve makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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Güzel oyuncu Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde ise siyah kabarık kol ve etek detaylı bir elbise giydi.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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