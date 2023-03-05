Cansu Dere'nin sessizliği gündem oldu! Evinde kaza geçirmiş

Ünlü oyuncu sosyal medyayla ilgili de “Kimseyi endişelendirmek istemezdim. Zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değilim. Ayrıca instagram’ı da neşeli anlarımı paylaştığım bir albüm gibi kullanmak istiyorum” açıklamasında bulundu.