Cansu Dere'nin sessizliği gündem oldu! Evinde kaza geçirmiş

Cansu Dere bir süredir sessizliğe bürünmüş, geçen ay peş peşe yaşanan depremlerde de herhangi bir paylaşım yapmaması başarılı oyuncunun hayranlarını endişelendirmişti.
Son olarak Sadakatsiz'de yer alan oyuncunun paylaşım yapmaması gözlerden kaçmayınca Birsen Altuntaş konuyu araştırdı ve Dere ile telefon konuşmasına dair açıklamada bulundu.
Gazeteci haberinde "Telefonla ulaştığım Dere, sağlık sorunu yaşadığını anlattı. Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu iyileşene kadar evinden dışarı çıkmadığını anlattı" dedi.
Ünlü oyuncu sosyal medyayla ilgili de “Kimseyi endişelendirmek istemezdim. Zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değilim. Ayrıca instagram’ı da neşeli anlarımı paylaştığım bir albüm gibi kullanmak istiyorum” açıklamasında bulundu.
Öte yandan Cansu Dere, ilk olarak platform için çekilen Onur Saylak’ın “Şahsiyet” dizisinde rol alacak ve daha sonra yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirecek.