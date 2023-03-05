MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cansu Dere'nin sessizliği gündem oldu! Evinde kaza geçirmiş

Cansu Dere'nin sessizliği gündem oldu! Evinde kaza geçirmiş

05.03.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Sadakatsiz dizisinde yer alan Cansu Dere depremden sonra hiç paylaşım yapmayınca merak konusu oldu. Oyuncunun yabancı hayranları öyle ki eski paylaşımlara "İyi misin, yaralandın mı?" yorumları yağdırdı. Cansu Dere'nin neden sessiz kaldığını ise ortaya çıktı.

Cansu Dere bir süredir sessizliğe bürünmüş, geçen ay peş peşe yaşanan depremlerde de herhangi bir paylaşım yapmaması başarılı oyuncunun hayranlarını endişelendirmişti.

Son olarak Sadakatsiz'de yer alan oyuncunun paylaşım yapmaması gözlerden kaçmayınca Birsen Altuntaş konuyu araştırdı ve Dere ile telefon konuşmasına dair açıklamada bulundu.

"NEŞELİ ANLARIMI PAYLAŞTIĞIM..."

Gazeteci haberinde "Telefonla ulaştığım Dere, sağlık sorunu yaşadığını anlattı. Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu iyileşene kadar evinden dışarı çıkmadığını anlattı" dedi.

Ünlü oyuncu sosyal medyayla ilgili de “Kimseyi endişelendirmek istemezdim. Zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değilim. Ayrıca instagram’ı da neşeli anlarımı paylaştığım bir albüm gibi kullanmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

ŞAHSİYET İÇİN HAZIRLANIYOR

ŞAHSİYET İÇİN HAZIRLANIYOR

Öte yandan Cansu Dere, ilk olarak platform için çekilen Onur Saylak’ın “Şahsiyet” dizisinde rol alacak ve daha sonra yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan duyurdu! İYİ Parti'den istifa etti

Sosyal medyadan duyurdu! İYİ Parti'den istifa etti

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.