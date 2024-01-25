MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çapkınlık yaparken karısına yakalanmıştı! Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! 'Kampanya vardı...' sözleri olay oldu

Çapkınlık yaparken karısına yakalanmıştı! Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! 'Kampanya vardı...' sözleri olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 11:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına Sihirbaz Özgür Bey damga vurdu. Çapkınlık yaparken karısına yakalanan Özgür Bey'in ortağı, asistanı ve başka kadınlarla konuşmaları ifşa oldu. Son olarak Sihirbaz Özgür'ün ortağım dediği Candan Hanım'a eşiyle aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı.

Gündüz kuşağının sevilen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına çapkınlık yaparken karısına yakalanan Sihirbaz Özgür Bey'in anlatıkları damga vurdu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

EŞİ VE ORTAĞINA AYNI YÜZÜĞÜ ALMIŞ

Eşiyle barışmak istediğini dile getiren Özgür Bey'in ortağı, asistanı ve başka kadınlarla konuşmaları ortaya çıktı.
Sihirbaz Özgür'ün 'Jonglör Alev'le mesajları canlı yayında ekrana yansıtıldı.
Kendini savunmak için peş peşe savunmalar yapan Özgür'ün mesajlaştığı 'Alev' için, "Ben ona şapkadan tavşan çıkarmayı öğretmiştim. O da bana alev öğretecekti" demesi hem tepki çekti hem de güldürdü.
Sihirbaz Özgür'ün bu defa da 'ortağım' dediği Candan Hanım'a aldığı hediye herkesi şoke etti.
Canlı yayında eşi ve ortağına aynı yüzüğü aldığı ortaya çıkan Özgür'ün savunması yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zahide Yetiş
En Çok Okunan Haberler
SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

Metro kan gölüne dönmüştü! Dikkat çeken taciz iddiası

Metro kan gölüne dönmüştü! Dikkat çeken taciz iddiası

Murat Kurum İstanbul için projelerini açıkladı

Murat Kurum İstanbul için projelerini açıkladı

Altın fiyatları için 'saat 14.00' uyarısı

Altın fiyatları için 'saat 14.00' uyarısı

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı yaşandı!

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı yaşandı!

Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor?

Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.