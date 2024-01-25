Çapkınlık yaparken karısına yakalanmıştı! Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! 'Kampanya vardı...' sözleri olay oldu

Gündüz kuşağının sevilen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına çapkınlık yaparken karısına yakalanan Sihirbaz Özgür Bey'in anlatıkları damga vurdu.
EŞİ VE ORTAĞINA AYNI YÜZÜĞÜ ALMIŞ
Eşiyle barışmak istediğini dile getiren Özgür Bey'in ortağı, asistanı ve başka kadınlarla konuşmaları ortaya çıktı.
Sihirbaz Özgür'ün 'Jonglör Alev'le mesajları canlı yayında ekrana yansıtıldı.
Kendini savunmak için peş peşe savunmalar yapan Özgür'ün mesajlaştığı 'Alev' için, "Ben ona şapkadan tavşan çıkarmayı öğretmiştim. O da bana alev öğretecekti" demesi hem tepki çekti hem de güldürdü.
Sihirbaz Özgür'ün bu defa da 'ortağım' dediği Candan Hanım'a aldığı hediye herkesi şoke etti.
Canlı yayında eşi ve ortağına aynı yüzüğü aldığı ortaya çıkan Özgür'ün savunması yine sosyal medyanın gündemine oturdu.