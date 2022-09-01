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  4. Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

01.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Zonguldak-Bartın yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Bartın yönünde seyreden R.A. idaresindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Şoför ve muavinin dışında 15 kişinin bulunduğu otobüste 4 yolcu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

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yolcu otobüsü şarampol yaralı yolcu

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