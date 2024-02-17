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Çaykur Rizespor karşısında geriye düşen Fenerbahçe'nin oyunu sonrası Rıdvan Dilmen İsmail Kartal'a demediğini bırakmadı: Rakibin ekmeğine yağ sürüyorsun

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 20:03 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe soyunma odasına rakibi karşısında 1-0 mağlup durumda girerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı İsmail Kartal'a yüklendi. İşte detaylar...

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Dzeko ile yalnızca 1 şut çeken Fenerbahçe'nin ilk yarı performansını TV 8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen sert açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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"İlk aklımıza gelen zemin... Fenerbahçe üretmeye çalışan bir takım fakat maç sonu daha iyi analiz ederiz belki de ligin en kritik virajı."

"Fenerbahçe'nin son maçlarına baktığımızda taraftar hiç bir maçta son dakikalara rahat bir şekilde giremedi. Fenerbahçe'nin sezon başındaki rahatlığı kaygıya dönüştü."

"Bir teknik direktörün görevi Fred'in olmadığı senaryoya çözüm üretmektedir."

"İsmail Kartal'ın maçı olduğunu düşünüyorum. Birinci görevi olmazsa olmazı bırakıcak beraberliği. Sahanın Fenerbahçe'nin kazanması için yapması gerek tüm gücüyle sağ tarafa yüklenmek. Tüm konsantrasyon devre arası diyecek ki topu sağa taşıyın."

"Şunu hiç anlamış değilim. Belli ki Rize sahasının olduğu yerde top oynanmıyor. Fenerbahçe 4 korner kazandı 3'ünü paslaşarak kullandı. Herkes gidiyor, sen niye pas yaparsın. O zeminde pas yapma ihtimalin yok."

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