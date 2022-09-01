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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi:

01.09.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hedefe gitmek için kazanmamız gerekir"

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, hedefe gitmek için kazanmaları gerektiğini söyledi.

Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde oynadıkları iki maçta iki puan aldıklarını belirtti.

Şehirde bir panik havası olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bu panik hata ve yanlış yaptırır. Dolayısıyla sakin olacağız. Sabredeceğiz ve çok çalışacağız. Sonunda istediğimizi elde edeceğiz. Sabretmek biraz insanları yorar, acı verir ama sonunda o mutluluğa erişirsiniz." diye konuştu.

Analizlerinde özellikle üçüncü bölgede final paslarında tercihlerinin yanlış olduğunu anlatan Korkmaz, "Oraya kadar gelebiliyoruz. Rakiplerimizden daha fazla koşuyoruz. Topa hakimiyetimiz daha fazla. Rakiplerimizden az pozisyon veriyoruz ama onlardan daha fazla pozisyon görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, henüz yeni oluşan bir takım olduğunu dile getirerek, "Ben buraya geldiğimde istediğim ilk şey, transferlerin sezona başlarken yüzde 70 veya 80'inin bitmesiydi. Zamana ihtiyaç var ama iyi olacak. Antrenmanlar iyi gidiyor. Çok güzel bir ortam var, daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Genç, coşkulu, heyecanlı ve istekli bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Aynı coşkuyu, isteği ve arzuyu bizim de onlara karşı göstermemiz ve karşılık vermemiz lazım. Kazanmak istiyoruz. Hedefe gitmek için kazanmamız gerekir. Karşımızda dinamik ve genç bir takım var. Dolayısıyla mücadelenin üst seviyede olacağını düşünüyorum. Bolasie ve Ronaldo Mendes bu hafta kadroda olmayacak. Mendes'in kasığından sakatlığı var. Bolasie'den istediğim verimi alamadım. Bizim oyuncumuz olan her oyuncudan umudumuz olacak. Lig uzun. Sakatlığı ve cezası var. Dolayısıyla o bölgeye farklı bir oyuncu transfer etmek istiyoruz. Her oyuncu bizim için değerlidir. Bolasie de kendi değerini biçecek."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi:

- "Hedefe gitmek için kazanmamız gerekir"

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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