Çaykur Rizespor'u 2-1 geçerek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan maç sonu transfer açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor karşısında 89. dakikada Enner Valencia'nın ayağından gelen golle galip gelirken, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfere dair de konuşan Portekizli hoca, "Sol bek alınırsa memnun olurum" ifadelerini kullandı.
"Zor bir maç olmasını bekliyordum. Kalemize gelen ilk top, gol oldu. Duran toptan golü yedik. O dakikaya kadar şut attırmamştık. Biz birçok pozisyon ürettik. Futbol bu, bazen iyi oynayan değil şanslı olan gol atıyor."
"Rakibimize saygı duyuyoruz. Maç boyu iyi savunma yaptılar. Taraftarlar da takımın sakin olmasında önemli rol oynadı. Taraftar da sakindi, bunu takıma yansıttılar. Gol atıp kazandık. Bu turnuvadaki hedefimiz finale kalmak."
"Gaziantep ve Galatasaray maçlarında 3 tane duran top golü yemedik. Diğer maçlarda, duran toplardan seken toplardan gol yedik. Diğer maçlarda yediğimiz goller, duran top sonrası ikinci toplardan yedik. Bugün duran toptan yedik ama diğerleri öyle değil."
"Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı."
"Takıma 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Takımımızda 1 tane sol bek var; Alioski. Ferdi ve Lincoln'un pozisyonları bu değil. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. Transfer açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz."