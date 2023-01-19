Çaykur Rizespor'u 2-1 geçerek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan maç sonu transfer açıklaması!

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Takıma 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Takımımızda 1 tane sol bek var; Alioski. Ferdi ve Lincoln'un pozisyonları bu değil. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. Transfer açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz."