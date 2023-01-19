SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Çaykur Rizespor'u 2-1 geçerek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan maç sonu transfer açıklaması!

Çaykur Rizespor'u 2-1 geçerek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan maç sonu transfer açıklaması!

19.01.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini almayı başarırken, karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da açıklık getiren Portekizli hoca transfer istediği bölgeyi de resmen açıkladı. İşte o sözler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor karşısında 89. dakikada Enner Valencia'nın ayağından gelen golle galip gelirken, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfere dair de konuşan Portekizli hoca, "Sol bek alınırsa memnun olurum" ifadelerini kullandı.

İŞTE JESUS'UN O SÖZLERİ...

"ZOR BİR MAÇ OLMASINI BEKLİYORDUM"

"ZOR BİR MAÇ OLMASINI BEKLİYORDUM"

"Zor bir maç olmasını bekliyordum. Kalemize gelen ilk top, gol oldu. Duran toptan golü yedik. O dakikaya kadar şut attırmamştık. Biz birçok pozisyon ürettik. Futbol bu, bazen iyi oynayan değil şanslı olan gol atıyor."

"HEDEFİMİZ FİNALE KALMAK"

"HEDEFİMİZ FİNALE KALMAK"

"Rakibimize saygı duyuyoruz. Maç boyu iyi savunma yaptılar. Taraftarlar da takımın sakin olmasında önemli rol oynadı. Taraftar da sakindi, bunu takıma yansıttılar. Gol atıp kazandık. Bu turnuvadaki hedefimiz finale kalmak."

"DURAN TOPTAN YEDİK"

"DURAN TOPTAN YEDİK"

"Gaziantep ve Galatasaray maçlarında 3 tane duran top golü yemedik. Diğer maçlarda, duran toplardan seken toplardan gol yedik. Diğer maçlarda yediğimiz goller, duran top sonrası ikinci toplardan yedik. Bugün duran toptan yedik ama diğerleri öyle değil."

"SÜPER LİG MAÇI OYNANMAMALI!"

"SÜPER LİG MAÇI OYNANMAMALI!"

"Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı."

TRANSFER AÇIKLAMASI

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Takıma 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Takımımızda 1 tane sol bek var; Alioski. Ferdi ve Lincoln'un pozisyonları bu değil. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. Transfer açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika Jorge Jesus fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ak maçı fenerbahçe rakibi portekizli maçın

En Çok Okunan Haberler

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Ali Koç ile transfer görüşmesi yaptı, aldığı yanıt karşısında şaşkına döndü!

Ali Koç ile transfer görüşmesi yaptı, aldığı yanıt karşısında şaşkına döndü!

Güiza'nın yeni adresi şaşırttı! Son hali ise taraftarları üzdü...

Güiza'nın yeni adresi şaşırttı! Son hali ise taraftarları üzdü...

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Gönderilme sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiası

Gönderilme sebebini canlı yayında açıkladı! İlhan Palut öyle bir şey yapmış ki... Beşiktaş iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.