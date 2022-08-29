Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser: "Malatyaspor deplasmanı zor olacak"

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Benhur Keser, birlikte oyun oynayan, genç ve koşan bir takıma karşı zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Benhur Keser, yeşil-mavili ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 3. haftayı maç yapmadan geçirdiklerini, ilk iki karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrılarak istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

Gol yollarında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini vurgulayan Benhur, "Her türlü çalışmayı yapıyoruz. Lig yeni başladı. İyi mücadele eden, sistemi olan bir takımız. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kendi performansından memnun olmadığına değinen Benhur, "Henüz beklenen performansta değilim. İnşallah haftalar geçtikçe daha iyi olacağımı düşünüyorum. Hepimiz daha çok gayret göstermeliyiz. " ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'in oyun şeklinin çok farklı olduğunu kaydeden Benhur, "Bu takım Süper Lig'den düştü. Oyun sisteminiz ne kadar iyi olsa, oyuncular kağıt üzerinde iyi olsa da mücadele etmezseniz sahadan galip ayrılamazsınız. Bunun iki örneğini yaşadık. İyi mücadele etmemize rağmen demek bazı şeyleri eksik yaptık. Analizlerde hocalarımız gösteriyor, inşallah daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.

Ligin 4. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacaklarını hatırlatan orta alan oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu haftayı bay geçtik. İlk iki haftayı unuttuk. Önümüzde Yeni Malatyaspor maçı var. Haftalık yaşayamayız. Malatyaspor deplasmanı zor olacak. Birlikte oyun oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Bize de farklı bir baskı ile oynayacaklar ama biz de kazanmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah oradan üç puan ile döneriz, dönmemiz lazım."