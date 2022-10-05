ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu tanıtıldı

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü, iş insanları ve takımın oyuncuları katıldı.

Vali Pehlivan, toplantıda, takımın kısa sürede hem tesisleşme hem de liglerde başarı konusunda önemli gelişme gösterdiğini söyledi.

Yeni sezon öncesi böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Pehlivan, "Hedef belli, şampiyonluk. 'O sene bu sene' anlayışıyla yola çıkan bir takımımız var. Buna yürekten inanan oyuncular, teknik heyet ve kulüp başkanı, bu takıma gönül veren kıymetli Mersinliler var. Çıkılacak bu yeni yolda hep birlikte inanıyoruz ki Mersin'imizi, hepimizi gururlandırmaya devam edecekler." diye konuştu.

Pehlivan, yeni sezonda Mersin temsilcisine başarı diledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de takımın kısa sürede elde ettiği başarıların küçümsenemeyeceğini belirterek, bu sezon hedeflerinin büyük olduğunu aktardı.

Özyiğit, başarıda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Bu yıl dünyanın en iyi basketbolcularını transfer etme başarısını gösterdik. ÇBK'nin büyümesi, başarılar elde etmesi Mersin'imize her alanda katkı sunması bizleri gururlandırıyor. Hep birlikte kulübümüze sahip çıkmalıyız. Bu yıl Mersin'e 4 kupa getirmek için önümüzde hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Kulübün genel koordinatörü Ender Ünlü ve iletişim danışmanı Didem Yapar'ın sunum yaptığı toplantıda, yeni sezonda mücadele edecek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları tanıtıldı.